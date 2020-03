Malechornan a hòrta ‘mondkapjes’ di hospital

DEN BOSCH—Malechornan no tin limite. Nan a hòrta ‘mondkapjes’ i gel antibakterial di hospital Jeroen Bosch na Den Bosch.

Djabièrnè e hospital a deskubrí ku e material a disparse. Pa evita mas robo a sera e materialnan di protekshon na yabi. E hospital no a bisa ta kuantu material ladronnan a bai kune, ainda nan no tin un bista kompleto segun un bosero. E hospital tin su mesun servisio di vigilansia, nan lo investigá si ta hasi denunsia na polis. Mondkapjes ta hopi skars e dianan aki i debí ku Hulanda no tin fábrika di e material, hospitalnan ta depende di eksportashon di otro paisnan. Pa e motibu aki instansianan di kuido kier nan propio deposito pasobra si e material no por duna bon kuido médiko. Un bosero di asosashon di hospitalnan NVZ ta yama e robo iritante i repugnante. Pa e motibu aki diferente otro hospital a tuma desishon pa warda e material na yabi.