Plaka pa resosialisá prezunan invertí den preparashon di kuminda

WILLEMSTAD—Den nos edishon di siman pasa redakshon di Vigilante a dediká atenshon na e echo ku SDKK tabatin solamente 1 kòki pa traha riba 600 kuminda, debí ku 1 di nan tabata den eksterior ku fakansi, miéntras e otro a keda yama pa drenta hospital.

Ta asina ku tur aña e plaka pa invertí den e resosialisashon dje prezunan ta poko. Pa lokual ta trata e parti di alimentashon, tratamentu di dòkter, resosialisashon tin un montante anual di 3 mion florin. Ta asina ku awor ku a surgi sierto situashonnan pa lokual ta trata e parti di kushina maneho di SDKK mester a skohe pa hunga den e plaka di resosialisashon dje prezunan. Esaki a trese kuné ku parti dje plaka ku tabata destiná pa resosialisashon a pasa pa atendé e parti di kuminda dje prezunan di akuerdo ku informashonnan ku redakshon di Vigilante a logra risibí. Pa maneho di SDKK no tabatin otro eskoho, debí ku di e parti di gobièrnu no kier a aloká fondonan èkstra, segun Vigilante a keda informá. Esaki ta nifiká ku enbes di SDKK dal stapnan pa dilanti pa pone prezunan resosialisá den komunidat ta kòrta den e parti aki di maneho, paso gobièrnu no kier a pone mas fondo disponibel. Enbes di dal stapnan pa dilanti ta hasi esaki pa patras.