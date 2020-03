Medidanan nobo pa coronavirus

DEN HAAG—Gabinete a anunsia èkstra medidanan pa limitá e brote di e vírùs di corona, asina gabinete a informá durante un rueda di prensa.

Hendenan mester keda kas mas tantu posibel. Eventonan di mas ku 100 hende ta keda kanselá. Skolnan si ta keda habrí apesar di oposishon di direktivanan di skol. Durante e rueda di prensa premier Rutte a enfatisá solidaridat, pasobra tur hende mester di otro. Segun Rutte e efekto lo ta grandi si tur hende tene nan mes na reglanan. Mester hiba e lucha ku 17 mion hende, asina Rutte a enfatisá. E medidanan ta enserá entre otro pa keda kas den kaso di grip, traha mas tantu posibel na kas, evitá gruponan grandi i transporte públiko mas tantu posibel. Gabinete a disidí ku no ta sera skolnan. E medidanan ta vigente te ku 31 mart. Entrante ayera Hulanda a konosé 111 kaso mas hasiendo e total 614. Sinku persona a muri di e vírùs. Provinsia di Noord-Brabant ta haña medidanan adishonal segun Rutte. E motibu ta ku mayoria kaso a keda registrá den e provinsia. RIVM ta rekonosé ku no por kontené e virus mas den Brabant, kaminda ya a registrá 273 kaso. Mundialmente 127.000 hende a tèst positivo, di kua mas di 4700 a fayesé i mas di 68.000 a kura. Entretantu Merka a stòp tráfiko aereo for di Oropa awe mei anochi.