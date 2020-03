“Mi no a haña ningun karta i ta ami no ke keda mas”

WILLEMSTAD—“Mi no a haña ningun karta di retiro komo presidente di Centro Barber. Bo mag yama Marc Muzo i tambe despues ‘Kiki’ Timber i puntra nan asuntu di karta”, tabata promé reakshon di ‘Cali’ Manuel, kende resientemente a keda elihí komo presidente di e organisashon di futbòl lokal, Centro Barber.

Un ke otro, despues ku Deporte Vigilante a komuniká ku su persona i a hasié e pregunta ku si bèrdat, e la risibí un karta di retiro komo presidente di Centro Barber.

E karta…

Esaki despues di diferente rumornan ku tabata sirkulá, unda Deporte Vigilante inkluso a risibí algun yamada ku diferente informashon adishonal di esaki. Entre nan ku tabatin un miembro di direktiva kanando ku un karta tratando na kolektá firma serka futbolista- i miembronan, sin kier a divulgá kontenido eksakto di e karta, kual tin indikashon, ku lo tabata e karta di retiro pa nan presidente, ‘Cali’ Manuel.

No a kumpli…

Mas aleu a indiká ku a despedí di ‘Cali’, despues ku e la risibí su karta di retiro djarason último, debí ku su persona no a kumpli ku algun kos ku entre otro el a primintí. Tambe ku lo e la pone demas miembronan na altura ku ya e la kumpli ku algun kos, kual ku no tabata e kaso. Esaki unda entre otro tabatin menshon ku su no kumplimentu ku entre otro inskripshon di miembronan na Kámara di Komersio, a pone ku trámitenan pa gobièrnu kumpli ku trabounan na nan tereno, a wanta poko.

Deporte Vigilante a trata na komuniká ku algun miembro di direktiva, sin a logra den nos intentonan. Seguidamente a komuniká ku señor presidente mes, kende a ninga ku e la risibí retiru i no ta na altura tampoko di ningun karta.

‘Cali’: “Mi no ta mucha mandá”

Mas aleu, ‘Cali’ a deklará tekstualmente lo siguiente na Deporte Vigilante, ayera nochi durante di un kombersashon telefóniko:

“Bèrdat mi no a haña ningun karta. E kos ta otro, ta ami mes kier bai, pero mester kaba regla algun kos. Demas miembronan di direktiva ta reuniendo riba algun punto ku mi a duna nan i despues mi ta tende ki dia nan lo reuní ku mi i djaluna mi ta tene un rueda di prensa.

E kos ta ku ‘Doortje’ Doran kier disidí kiko ta pasa for di Hulanda i mi no ta mucha mandá di ningun hende. Ami a atendé ku minister i Reda Sosial pa yerba pa vèlt i awor tras di mi lomba kier disidí pa inskribí 3 otro persona.

Pues mi no por bai hasi kosnan, ku ami mes komo presidente no sa, ku ta pone ku mi mester bula afó. Tur e kos di karta di retiro, a bini di un otro miembro, ku ta kana ku hamber pa e puesto di presidente, despues ku ta mi mes a bini kuné den direktiva”, ‘Cali’ Manuel a duna di konosé.

Demas dirigentenan…

Miéntras tantu awe, un biaha mas lo trata na komuniká ku demas miembronan di direktiva, pa asina tende e otro un banda di medaya. Esaki mirando ku kisas debí na e reunion ku ‘Cali’ a referí na dje, nan lo no por a kontestá.