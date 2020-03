Supermerkadonan por wanta oumento den demanda

Punda—Kòrsou tin en total un kantidat di 24 supermerkado (grandi). Ayera tur 24 a eksperensia un oumento grandi den demanda pa komestibel i produktonan di uzo. Entre nan, tantu na botika komo na supermerkado, Vitamina C tabata esun mas den demanda ayera.

Presensha di Coronavírùs, te ainda na mayoria pais a kousa un korementu den supermerkadonan. Ayera na Kòrsou no tabata un eksepshon. Na tur parti dje isla, por a nota un oumento den kliente. E oumento den demanda aki por bira un desaroyo preokupante si e sigui mantené su mes, anke poder di kompra por tin un reakshon retro aktivo riba e demanda. Esaki ta nifiká, miéntras e poder kolektivo di kumpradó por mantené mesun nivel di kumpramentu, depósitonan di e 24 supermerkadonan por kore peliger i konsekuentemente por bini skarsedat. Pero probablemente esei no tei bira e kaso. Vigilante a kombersá ku diferente direktor i doño di supermerkado na Kòrsou. Mayoria no a mustra na prekupashon riba nan depósito. Segun análisis, si e forsa di kompra normalisá, Kòrsou por tin un depósito di 1 aña of mas di produkto i komestibel. Pero si e forsa di kompra pa un of otro rason mantené su mes, e periodo di 1 aña por kòrta bira 6 luna, dependé kon lihé kònteinernan por yega.