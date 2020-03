SVB ta eksihí pa mèldu “ziek” via internet

Otrobanda— SVB a introdusí un sistema nobo pa mèldu “ziek”. Si e medida aki tei kai na agrado di mundu komersial na Kòrsou a otro kuestion. Segun e banko di seguro sosial, pa limitá e dispersion di e asina yamá Coronavirus (COVID-19), SVB ta hañ’é obligá di tuma medida pa evitá kontakto físiko mas tantu posibel entre hende. Den e kuadro aki SVB a tuma e desishon ku entrante 16 di mart 2020 ta tuma e siguiente medidanan.

Aseguradonan ku ta malu NO mester mèldu serka nan dòkter pa risibí un karta ku nan ta malu. Tampoko nan no mester buska e formulario di malesa (karchi hel) serka nan doño di trabou. E asegurado mester mèldu su mes online for di e promé dia ku e ta sinti malu via e link aki: svbcur.org/pap/aomelding .