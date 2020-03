Un persona ku Covid-19 por infekta 3 persona

Punda—Anke ainda e no ta sientífikamente proba, e faktor multiplikadó di Coronavírùs por ta 2 pa 3 persona. Esei ta nifiká ku kada persona infektá por tin e kapasidat pa multipliká infekshon den 2 of 3 persona.

Esaki ta mas of ménos lokual dr. Izzy Gerstenbluth a trata na splika medionan di komunikashon ayera despues di un rueda di prensa na Fòrti Amsterdam. Segun Gerstenbluth den epidemiologia tin un indikator ku yama R Nought. E indikator aki ta bisa bo algu riba por ehèmpel, si un hende ta infektá, kuantu hende promedio e por infektá. Den kaso di Ebola, un persona infektá por kontaminá 2 otro persona. Esei ta nifiká e R Nought ta 2. SARS tin un R Nought di 4. Mester tene na kuenta ku kada 4 persona infektá riba nan mes tambe por kontaminá riba nan mes 4 persona mas. I asina e ta sigui amplia. Sarampi por ehèmpel tin un R Nought di 18. Pa lokual ta trata Covid-19, segun Gerstenbluth por asumí esaki ta entre 1.4 pa 3.9. Esaki ta kasi similar na un griep normal. Ku e informashon aki, segun Gerstenbluth bo por traha modelo pa spekulá kon lihé por tin plamamentu. Segun Gerstenbluth Kòrsou ta uzando e modelo en kestion pa por kalkulá e riesgonan envolví.