YDK inskribí so por bini bèk foi Ulanda

Punda—E kompania di aviashonTUI ta respetá desishon di gobièrnu di Kòrsou i lo ehekutá nan maneho riba ruta mid atlántiko, konforme desishon di Kòrsou. Pero serka KLM e kosnan ta otro.

Segun un bosero dje kompania KLM, nan lo sigui bula e ruta di Kòrsou. Esaki pa trese nan “klientenan” bek kas. For di “kliente”, Vigilante ta dedusí i turistanan bibá na Ulanda ku tin di bai bek kas, esta Ulanda. Segun e revista Travmagazine, un bosero di KLM lo a bisa “nos lo sigui bula Kòrsou pa trese nos klientenan bek kas. Esei ta nifiká bai bashí sin pasahero i bini bek ku pasahero”. E deklarashon di KLM, si Travmagazine ta korekto por nifiká ku habitantenan di Ulanda por bai bek Ulanda, pero habitantenan di Kòrsou no por subi buelo di KLM. KLM tin un total di 11 buelo semanal pa Amsterdam. KLM tei buska habitante di Ulanda pegá na Kòrsou i laga esnan di Kòrsou por lo pronto plantá na Ulanda. Awe segun un update di minister di transporte, Zita Jesus Leito, yunan di Kòrsou ku ta inskribí na Kòrsou so lo por subi buelo i bini bèk foi Amsterdam. Demas mester warda e periodo di restrikshon areo foi Ulanda.