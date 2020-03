Dos kaso di coronavirus registrá na Aruba

ORANJESTAD – Tabata den oranan di ayera ku na hermana isla Aruba tabatin un rueda di prensa, na kua tabatin presensia di representante di instansianan huntu ku e representantenan di gabinete Wever Croes.

Esaki pa mesun kos ku a sosodé na Kòrsou, informá di un konfirmashon risibí pa e promé kasonan di coronavirus na Aruba. Aki tabatin dos persona kua. Tèst positivo pa e vírùs.

Segun informashonnan ku tin den e kaso aki, un di e personanan ku lo a tèst positivo ta un arubiano mes, kende tabata resientemente ku vakashon na entre otro New York. E otro persona aparentemente lo ta in persona ku a bini di afo pa asina traha i kende tambe resientemente tabata na entre otro New York i tambe Egipto di vakashon.

Segun outoridatnan rubiano a indiká, ámbos personanan ta den un bon estado di salīmú i no tin te ainda masha molèster di e síntomanan. Ámbos si a keda isolá.

Huntu ku esaki a indiká mesora ku e desishon a keda tumá ku a sera frontera pa ku Oropa i esnan riba lista di WHO, ku eksepshon di rubiano nan mes. Esaki lo inisiá den oranan di mañan, djadumingu, i lo keda bálido te ku fin di luna.

A indiká den mesun rosea tambe, ku desde awe lo tin un kòntròl nan severo riba pasaheronan ku toka suela na Aruba. Tambe a tuma medida pa ku aktividatnan públiko, pues tur aktividat tantu di gobièrnu komo privá ta keda kanselá te ku dia 31 próksimo.

A disidí tambe ku komo medida di prekoushon skolnan tambe lo ta será for di djaluna próksimo. Esaki debí ku den kaso di muchanan, por transmití e malesa aki fásilmente i esaki ta un stap pa tòg intentá pone un paro na pegamentu di otro ku e vírùs.