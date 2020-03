Hòspital ta limitá bishita relashoná Coronavírùs

Otrobanda– En konekshon ku e Corona Vírùs i pa evitá transmishon, direktiva di Curaçao Medical Center a tuma

algun desishon pa garantisá seguridat di nos pashèntnan i personal.

1. Orario di bishita awor ta un bia pa dia di 11.30am-12.30pm.

2. Bishita ta bira un persona pa pashènt.

3. Por drenta hospital solamente via di garashi i entrada di emergensha. (Entrada na parti Ost i parti Wèst ta será.)

4. Tur pashènt ku tin un sita den e próksimo dos simannan ta haña un yamada ku instrukshon

mas detayá.

5. Bo tin síntomanan di fèrkout i keintura? Yama bo dòkter di kas. Si ta nesesario e ta tuma kontakto ku GGD. No bai hòspital sin instrukshon di GGD.

6. Pa pregunta tokante COVID-19 por yama ku GGD durante oranan di ofisina na 0800, 0888, 432-2850, 432-2851 òf 432-2855. Yama 9345 despues di ora di ofisina.

7. Nos ta konsehá pa no duna otro man i no duna otro un brasa. I tuma prekaushónan di higiena rekomendá pa GGD.

Bishitá nan wèpsait www.cmc.cw pa update diario. CMC ta konta ku koperashon pa asina minimalisá e chèns riba transmishon.