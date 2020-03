Promé kaso Corona na hòspital

Otrobanda– CMC por konfirmá ku ayera nochi un pashènt ku a test positivo pa COVID-19 ta den isolashon na Curaçao Medical Center.

Nan team di kuido ta tuma tur prekoushon i ta sigi e protokol apropiá pa no eksponé otro pashènt i personal di kuido. E persona ta un di e turistanan ku den siman a ser konstatá dor di GGD. CMC no ta duna informashón adishonal pa por protehá privasidád di e pashènt.

CMC ke korda pueblo di Korsòu ku bishita na Hospital ta limitá na solamente 1 bishita pa dia entre 11.30am i 12.30pm pa protehá nos pashèntnan i personal i pa evitá ku e viro ta sigi plama. No ta permiti bishíta bou di 18 aña na e momentunan aki. CMC ta supliká pa no bishitá pashènt si bo no ta sintibo salú.

CMC ta urgi pa keda trankil i ta pidi danki pa e komprenshón. Nan ke sigurá komunidad ku nos ta hasi tur kos posibel pa mantené nos nivel di kalidad di servisio pa pashènt.