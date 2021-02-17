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E korant di pueblo
Atrako na kas di gerente di un banko lokal
February 17, 2021 • 1 minüt pa lesa
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#Atrako
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Tipo armá ta drenta kas bai ku suma di plaka
February 17, 2021
Polisial
#Atrako
|
#plaka
Polis ta tira atrakadó den pia
February 13, 2021
Polisial
#Atrako
|
#Tira pia
Hòmber atraká ta kore bai laga outo atras
February 10, 2021
Polisial
#Atrako
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