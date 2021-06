Damen ta intentá na yega na areglo sin pago di sèn

Karta: direktor di Damen Shiprepair Curaçao, Lodewijk Franken a risibi un karta di PWFC. (Foto Curaçao Maritime Association.

DOK—Ayera mainta, despues ku sindikato PWFC a manda karta pa direktor di Damen Shiprepair Curaçao, e kompania a reakshoná pa sinta na mesa. Empleadonan na Damen Kòrsou, ta eksihí pa gerensha entrega bek tur derechi di vakashon despues di a kita esaki for nan, debí na areglo di NOW. Empleadonan a bisa ku nan a atvertí Damen pa no sigui kana e trayekto di NOW, lokual ta nifiká ku nan tambe mester bai entrega.

Den oranan di mainta e PWFC ku nan abogado mr. Lisanne Asjes a sinta na mesa ku gerensha di Damen, sr. Rodrigues i sr. Franken i nan abogado mr. Thompson. E intenshon tabata pa yega na un areglo riba e polémika. Segun PWFC a informá e empleadonan ayera, diferente proposishon a subi mesa. Abogado Asjes tabata esun kende a skucha Damen su proposishonnan i kompilá esaki pa presentá na e empleadonan.

Segun Asjes, e la risibi e proposishon di Damen riba papel despues di a sinta ku nan mesa. Damen a kuminsá na kita 2 dia di vakashon for di e empleadonan komo derivado di e 20% kontribushon ku empleadonan mester kumpli na momento e kompania tuma NOW. Entre aprel ku mei, a kita kasi 20% di plaka di vakashon for di e empleadonan. Damen a konfirmá den nan proposishon di no por paga e plaka di vakashon pasobra no tin sèn pa paga. Damen ta dispuesto na paga e 25% den dianan bek na e empleadonan. E proposishon a enserá na paga e dianan di vakashon retené ku ta kasi 2 dia plùs nan ta paga e 25% retené na plaka di vakashon tambe den dia. En total, segun splikashon di abogado Asjes nan ta yega na 7 dia.

PWFC a para ariba ku mester haña bek e dianan di vakashon i tambe e sèn di vakashon. Damen a sigui insistí di no tin e likides pa paga bek na sèn. PWFC a informá Damen ku e no por bai bek serka e trahadónan ku e proposishon i mester añadí algu èkstra, esaki pa trata na kompensá e sakrifisio ku empleadonan na Damen a hasi. Al final, Damen a pone ariba 1 dia èkstra komo insentiva pero PWFC no a bai di akuerdo i partidonan a yega na 9 dia di repago komo kompensashon di e plaka pèrdí na vakashon. PWFC i abogado Asjes a yega mesa ayera bek na empleadonan ku 9 dia di repago kual mester kuminsá tuma nan e próksimo 3 luna repartí den yüli ougùstùs i sèptèmber. Ademas, debí ku Damen no tin sèn na e momentonan aki, gerensha a informá PWFC ku pa mas tarda aprel 2022 nan por bisa si e 5 dianan ku resta, nan por paga esaki den sèn. Einan a surgi un diskushon entre empleadonan i nan abogado, debí ku Damen a informá ku e pago di vakashon ta un adelanto pa hinter aña (voorschot).

Empleadonan a splika e abogado ku no ta asina. Pasobra lokual ta bini despues di yüni ta lokual nan ta referí komo “bónus”. E úniko kos ku e empleadonan ta oumentá durante aña ta dianan di vakashon. Nan ta risibi esaki na yanüari i ta sigui oumentá durante transkurso di aña (opbouw). Pa lokual ta trata e sèn di vakashon, e sèn ta wòrdu retené for di yanüari tambe. E palabrashon ku gerensha ta pa paga plaka di vakashon den yüni. I na momento nan risibi e sèn di vakashon den yüni, ya kaba nan a paga e promé 5 lunanan di impuesto riba e plaka di vakashon. I pa lokual ta trata e bónus, nan ta kuminsá kita e impuesto for di yüni te yega novèmber. Pa resumí, Damen ke paga bek e dos dianan ku nan a retené den dianan di vakashon. E plaka di vakashon di 4% ku tambe nan a retené den yüni, nan ke page bek den 5 dia di vakashon. Pues a yega na 7 dia di vakashon. I komo èkstra nan ke duna 2 dia aserka. En total 9 dia. Esei ta lokual tin riba mesa.