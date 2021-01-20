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E korant di pueblo
E asuntu di korum aki lo bira un asuntu di Reino
January 20, 2021 • 1 minüt pa lesa
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#Ana Maria Pauletta
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#Korum
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#Parlamento
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Ana Maria Pauletta ta e kousante di e problema den parlamento
January 20, 2021
Polítika
#Elvis Andrade
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#Lista
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#Parlamento
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#partido UP
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#Union i Progreso
Presidente di parlamento a firma e prosès verbal’ di enkuentro
January 15, 2021
Polítika
#Ana Maria Pauletta
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#Trias Politika
Lo no bai tin korum pa reunion pa trata kredensialnan di Emmilou Capriles den parlamento
January 14, 2021
Polítika
#Emmilou Capriles
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#Parlamento
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