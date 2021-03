Willemstad,– Segun dòkter Izzy Gerstenbluth manera ya tur hende sa, el a bisa ku si bo tin un vírùs ku ta transmití mas lihé, i den e kaso aki e vírùs britániko, e ta plama mas lihé. Segun señor Gerstenbluth, e echo ku e ta plama mas lihé ta pone ku e chèns tei ku e ta surpasá bo kuido médiko.

Esei ta e motibu dikon mester a bini ku medidanan mas fuerte. Loke ta mira awor aki ta resultado di 1 siman pa 10 dia pasá i plamamentu a sigui.

Gerstenbluth ta bisa ku e último dos dianan a surpasá 1000 tèst pa dia i surpasá 200 kaso positivo pa dia i por spera ku e trènt aki lo sigui i hasta bira pió.

E ta bisa ku eigenlijk for di promé ku elekshon nos mester tabata den lockdown kaba.

E ta bisa tambe ku tin pániko ku hende no ta yega na tèst,”E tèstmentu si bo ta sinti bo kurpa malu e no ta yuda bo rekuperá mas lihé. Si bo tin síntomanan ku ta pas ku Covid, e mihó remedi ta keda bo kas. Pues no drenta pániko djis paso no a tèst bo mesora. Paso bo no ta kura si bo tèst mas lihé. Si bo no ta sinti bo kurpa bon i bo ta na kas ainda, drenta den kontakto ku bo dòkter di kas i e ta wak si bo mester ser mirá pa un spesialista òf si bo mester bai hospital.

Lokual ta mira, ta tambe ku hende ta kana rònt maske nan no ta sinti nan kurpa bon, nan ta dura 4 pa 5 dia sin bai dòkter i despues di 4 pa 5 dia, ta tuma kontakto. Si bo tin síntoma keda paden, yama bo dòkter di kas pa e por plania un tèst.

TENT

Pa loke ta e tèntnan na hospital, Gerstenbluth a splika ku niun hende no ta wòrdu tratá den un tènt, e tènt tei pa por disidí na unda e hende por wòrdu mira mas mihó. E tènt no tei pa tratamentu i tin lugá sufisiente na hospital. “Si nos kier frena e kos aki, nos mester keda kas. No subi kaya sino mester”, pues e epidemiologo Izzy Gerstenbluth.