Eks empleadonan ta reklamá Ramon Chong na formadó

Punda– Èks empleadonan di CBA Television a manda un karta pa formadó Chester Peterson. Den e karta nan ta akusá Chong di mal maneho i negligensia. Konsekuentemente hopi di nan a keda perhudiká finansieramente.

Pero tabata di pronóstiká. For di firmamentu pa e Akuerdo di Gobermashon tabatin problema kaba. Un èks empleado di CBA a kuminsá interkambiá ku Chong pafó di e edifisio. Segun e karta, resientemente Partido Nashonal di Pueblo ku lo bai forma parti di e siguiente koalishon, a anunsiá ku Ramon Chong kende ta presidente di e partido, a keda proponé pa okupá un puesto ministerial den gabinete Pisas.

Komo empleadonan (periodista, presentadó, kamarógrafo i tékniko) di CBA Television (Master Media Management) – formalmente nunka a terminá e relashon di trabou – kual sr. Chong tabata responsabel p’e, nan kier a ekspresá nan preokupashon na interes di Kòrsou. Nan ta bisa Peterson komo Formadó ta responsabel pa un gobièrnu ku mandatarionan íntegro. Sr. Chong den su karera tabata metí den praktikanan ilisito ku no por mira lus di dia i asta a risibí kondena pa aktonan di korupshon kometé tempu ku e tabata diputado. Pa e motibu aki so sr. Chong lo no por okupá niun puesto ministerial. Esakinan segun e karta.

I pa pone chèri riba e bolo, por tuma nota di e debakel di CBA Television. Sr. Chong tabata propietario di e planta di televishon, pero hasiendo uso di konstrukshonnan hurídiko i personanan pa para komo intermediario, el a sòru pa via di e manipulashonnan aki, e no keda poné responsabel. E ta un empleado públiko, trahando na e ministerio di desaroyo ekonómiko i ta prohibí pa un empleado públiko tin un funshon sekundario. Riba su mes ya kaba esaki ta un aktitut dudoso.

Na aña 2019 bou di maneho di Ramon Chong e planta di televishon a bai atras i a yega asina leu ku Servisio di Impuesto a pone beslag riba mobilario i aparatonan i bende esakinan na findishi. E tabata retené sèn di impuesto i primanan sosial sin ku e tabata entregá esakinan na Servisio di Impuesto i Banko di Seguro Sosial (SVB).

Trahadónan no tabata risibí nan salario kompletu. E suma total di e debe ku nan a kalkulá ta ANG 150.000,- , pero probablemente esaki ta muchu mas tantu ku e sifra ariba menshoná. Tur esaki komo konsekuensia di no paga salario/montantenan a base di akuerdo ku CBA/Chong, ku nos tin derechi riba dje. Ademas sr. Chong tin debenan kuantioso di hür atrasá. Historia di e trahadónan di CBA ta teribel i te awe tin trahadónan ku debenan kuantioso, beslagnan ku a keda pone riba salario i propiedatnan ku konsekuensia ku tin asta kaso di un persona ku a pèrdè su kas ku a keda bendé na findishi dor di banko. En todo kaso ta hopi kla ku sr. Chong tin debenan kuantioso na Servisio di Impuesto i SVB ku e mester paga, den kaso ku ainda e ta aspirá pa okupá un puesto ministerial. Tur esakinan ta menshoná den e karta.

Segun e èks empleadonan, Chong, astuto manera e ta, no tin nada registrá riba su nòmber . Banda di esaki tin e echo ku CBA Television no a keda deklará bankarota dor di sr. Chong òf otro persona ku komo konsekuensia ku nos no por apliká pa bin na remarke pa risibí sesantia. Mirando e relashon ku sr. Chong tin ku e direktor di SVB, lo no tabata nada difísil pa el a atendé asuntunan na un manera hustu ku e trahadónan. Lamentablemente e sa semper di kana e kamindanan ku ta kumbiní su persona mirando ku no ta promé bia ku un kompania ta bati bankarota bou di su maneho.

Nan komo trahadónan e keda ketu e último dos añanan, saliendo for di e punto di bista ku e lo asumí su responsabilidat pero nada di esaki a resultá bèrdat. Awor ku a bira konosí ku sr. Chong pensando solamente riba su mes i hinkando hopi hende den problema i aki aya tin debenan habri, ke bai okupá un puesto ministerial, desishon a kai ku nan komo eks trahadónan no ta bai sinta ketu mas. Pueblo di Kòrsou mester sa ta ken ta bai atendé su asuntunan.

Komo trahadónan den media ku último añanan a raportá kasonan ku no por mira lus di dia, ta hasi un apelashon riba Peterson komo Formadó pa no kometé e eror i laga sr. Chong presta huramentashon komo minister. Ku un karchi di kastigu, debenan kuantioso na SVB i Servisio di Impuesto, debe di hür di edifisio i trahadónan, ta imposibel ku sr. Chong por bira minister. Integridat ta kondishon number unu pa un persona keda nombra komo minister i den e kaso aki e no ta kumpli ku e kódigo di integridat. El a faya komo gerente di un kompania i 30 trahadó i ta inaseptabel ku sr. Chong ta bira lider di e pais aki ku ta konsistí di 160 mil hende, segun e karta.