Hòmber ta trata di asesiná mama di su yu ku arma di kandela

Ofisina di dòkter na Montaña unda e hòmber a bai ku basta mal intenshon.

Montaña – Ayera den oranan di mainta polis mester a bai ku urgensia na ofisina di un dòkter na Montaña pa un kaso di intento di asesinato.

For di na yegada di Polis nan a bin topa ku un dama pafó di e ofisina di dòkter na Montaña na suela basta spanta. E dama a splika ku ta un hòmber mester a presentá den e ofisina di dòkter ku un arma di kandela i a trata di kita bida di un pashènt i e na su turno mester a kore pa su bida pero a bin kai. Mesora Polis a pidi asistensia di ambulans na e sitio pa asina por a yuda e dama pa wak si debí na e kaida e la bin leshoná su kurpa.

Miéntras tantu a bai paden di e ofisina di dòkter pa asina por a tuma deklarashon di e dama víktima ku a keda menasa ku arma di kandela. E dama víktima a splika ku aki ta trata di su eks pareha pa kual pa un periodo basta largu e tin problema kuné. E dama a splika ku ya na mas òf ménos 7 okashon òf mas e la yega di bai Polis i entrega denunsia di maltrato i tambe menasa pero nada no a bini afó.

Durante investigashon na e sitio a bin topa ku un bala skèrpi kual a keda konfiská.

E dama a splika ku e tin un yu ku e hòmber pero tambe e tin un otro yu mas grandi kual e hòmber den pasado a hasi aktonan inmoral kuné dor di mishi na su partinan delikado. Pa ku esaki e la entrega un denunsia pero un biaha mas nada no a bin afó. Resientemente tabatin un problema entre e i e hòmber pa kustodia di e yu mas chikí i e na su turno kier a biaha pa eksterior den e kaso aki Repúblika Dominikana ku e yu pero outoridatnan a intervení den esaki i a kita e yu i a entrega esaki na e hòmber. Asina e la kuminsá e proseso den korte pa por a haña kustodia di e yu kual no tabata fásil. Na final e la opta pa firma algun dokumento na bienestar di e yu kual tabata riba petishon di Ministerio Públiko esta un Fiskal.

Segun e dama e hòmber tabata basta opseshoná i tabata pasa tur dia vigil’é i unda ku e bai sea e tabata presentá i òf tabata haña sa. Ounke ku e la buska yudansa e no a haña esaki e bida a sigui asina mes. Despues ku e yu a pasa serka su tata e hòmber a bin trese i segun e dama e hòmber no a trese e tablèt di e yu pa kual e la bèl e hòmber bisé ku e por trese e tablèt ya ku e tambe ta sigui kurso i hulandes via di e tablèt.

Un pashènt ku tabata sinta den e konsultorio ta warda su bùrt a spanta kore sali bai kai.

Momento ku e tabata haña asistensia serka e personal di ambulans.

E hòmber a puntr’é na unda e ta kual e la splika e hòmber ku e ta na dòkter na Montaña. No a dura masha ku e hòmber a presentá na dòkter ku un saku den su man. Segun e dama na e manera ku e hòmber tabatin e saku dobla e la saka afó ku den e saku sigur e tablèt no tabata. Mesora e la puntra e hòmber si ta mata e kier mat’é kual e hòmber a saka e arma di kandela kual tabata un revòlver. E dama a sigui splika e sa ku ta trata di un revòlver ya ku esaki tabata disponé di un bari. Mesora e la bira pa kore i e la sinti kon e hòmber a pone e arma na su lomba i a trata di tira pero algu a bai robes ku e arma kual a pone ku esaki no a tira.

A surgi un kore kore formal den e ofisina. Pashèntnan ku tabata warda nan turno a sali kore bai pafó miéntras asta e zùster na bali mester a kore pa skapa su bida. E dama a sigui splika ku e la wak kon e hòmber tabata trata di harma e arma di kandela i e la logra di kore drenta den e espasio di e dòkter i a sera e porta na yabi i bai drumi bou di e kama den e konsultorio miéntras e hòmber tabata busk’é tur kaminda pa likidá.

No a dura masha ku a bin topa ku e vehíkulo ku e hòmber tabata manehá stashoná riba brùg

Miéntras riba laman mesora warda kosta a kuminsá hasi nan investigashon.

Tabata despues di basta ratu e la sali for di e kamber i mesora a buska asistensia pa bai buska su yu na skol promé ku algu mester a pas’é. Miéntras ku Polis tabata hasiendo e demas investigashon na e ofisina di dòkter na Montaña a drenta e informashon ku un vèn kolo blanku mester a yega para na e punto mas haltu di brùg Juliana. Testigunan a tuma nota ku un hòmber flanèl kòrá mester a baha for di e vèn i a subi e vangrail na e parti nort di e brùg i a bula na awa. Mesora a pidi asistensia di warda kosta i tambe trahadónan di KTK pa kuminsá ku un búskeda den laman. Durante di e búskeda a bin topa ku un pia di slòf pero nada di kurpa di e hòmber ku mester a bula for di brùg. Di eksperensia segun e trahadónan den haf sa tuma ku e kurpa ta bai bou di awa esta den fondo di laman i ta tuma sigur dos dia pa esaki bin superfisie bèk.. Miéntras riba brùg polis a hasi investigashon den e vehíkulo i a bin topa ku un telefòn i tambe algun yabi. A konfiská tur esakinan i e vehíkulo bai warda kuné pa mas investigashon. Awe den oranan di dia lo kontinuá ku e búskeda

Tuma nota di Vigilante su livecast na prome momentu ku e suseso a tuma lugá. Reportero di Vigilante na e sitio a informá lo siguiente: https://www.facebook.com/VigilanteKorsou/videos/306237807757287