Hopi famia a ser yuda: Voedselbank trahando 1 aña den pandemia

Kòrsou – 10 di aprel 2021 Fundashon Yudansa pa Kòrsou, mihó konosí komo Voedselbank, ta konmemorá ku eksaktamente 1 aña pasá Voedselbank a amplia su kapasidat di produkshon i distribushon di pakete di kuminda pa motibu di Covid-19.

11 di aprel 2020 tabata e di dos djasabra di luna i manera kustumber ku e fondonan disponibel di e momentu ei, Voedselbank lo a traha alrededor di 100 pakete pa distribuí na su klientela. Pero 10 di aprel 2020, ku tabata por sierto Bièrnèsantu, Voedselbank a traha e promé 500 paketenan den un eskala mas grandi i siguiente dia a sigui ku 350 pakete di kuminda mas. Pues di 100 pakete, Voedselbank a bai na 850 pakete i e lunanan ku a sigui, solamente mas hopi so e kantidat di paketenan pa hendenan den nesesidat a bira.

Na luna di mei Voedselbank a registrá e rèkòrt di luna kaminda, a yega 12.105 pakete i na luna di desèmber Voedselbank a yega e rèkòrt di traha 4500 pakete den un siman i repartí 5000 pakete di kuminda i 5000 pakete di Pasku riba un dia.

Kiko esaki a nifiká pa Voedselbank?

Entre 10 di aprel 2020 te ku 10 di aprel 2021, Voedselbank a eksperensiá hopi trabou, hopi responsabilidat, hopi tenshon i preokupashon. Kada fase a bin ku su retonan, sea ta di hendenan ku a pèrdè trabou na gran eskala, famianan ku no tin bùfer, no tin sèn di spar, kobradónan di ònderstant i penshonadonan ku no por sobrebibí ku nan entrada, hendenan ku no por skibi òf ta kambia number di telefòn pasobra no por paga debe, mamanan soltera ku no por proveé produktonan básiko pa nan beibi, hendenan ku no ta apresiá e kontenido di e pakete ku nan ta risibí, hendenan ku ta hasi bofon sin ku ta konsiente ta kuantu trabou ta ser hasí i di forma gratuito.

Den e aña akí nos a eksperensiá tambe ku tin hende ku no ke traha, tin hende ku ta dispuesto na traha kua trabou ku ta, tin hende ku ta probechá di e situashon di haña un pakete di kuminda pòrnada, tin hende ku ta kere ku ta un obligashon Voedselbank tin pa duna nan i òf ta kere ku ta gobièrnu ta hasiendo e trabou akí, tin hende ku ta hasi mal uso di e yudansa sin komprondé ta kon a hasi yega na e yudansa, tin hende ku tin hopi nesesidat, tin hende ku ta apresiá asta e sakunan kibrá i tin hende honesto tambe ku ta bisa nan no mester mas.

Kon Voedselbank por a logra esaki?

Ora ku wak bèk riba e 1 aña di Covid-19 ku Voedselbank ta konmemorá, pa un organisashon manera Voedselbank, Fundashon Yudansa pa Kòrsou/Stichting Hulp aan Curaçao, kua ta e nòmber ofisial ku ta eksistí for di 1977, Voedselbank por bisa ku tur loke ku a hasi, ta hasiendo i lo sigui hasi, ta solamente pa motibu di un otro hende, un organisashon, un kompania, un gobièrnu ku ta kere den e trabou ku Voedselbank i su hendenan ta ehersé.

Dikon Voedselbank a hasi esaki?

Voedselbank ta un organisashon no-gubernamental ku tin komo meta pa yuda esnan di ménos rekurso den nos komunidat. Voedselbank no ta risibí supsidio i ta kontentu ku tur donashon i kontribushon ku ta risibí. Kada florin ku risibí ta bai bèk den e pakete di kuminda òf den e proyekto di stimulá kome fruta na muchanan ménos privilegiá di algun ‘na-schoolse opvang’. Durante e temporada di 10 di aprel 2020 te ku 10 di aprel 2021, Voedselbank a risibí hopi yudansa, tantu yudansa finansiero, di produktonan i di boluntarionan ku ta duna nan oranan di forma gratuito pa sea traha pakete, distribuí pakete, hasi kompra di produkto, buska fondo, hasi publisidat, registrashon di personanan den nesesidat i mas. Sin yudansa finansiero di kompanianan, personanan individual, organisashonnan, instansianan ku ta kere den e trabou ku Voedselbank ta ehersé, nos no por a hasi nada, pero sin e yudansa di e boluntarionan inkansabel ku algun di nan ta aktivo 52 siman konsekutivo hasiendo un trabou humanitario di e magnitut akí, nèt nèt nada nos no por a alkansá.

Voedselbank: