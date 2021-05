Hulanda ta sera kortina pa St. Maarten: Kòrsou ta dependé riba 18 di yüni pa sosten hulandes

Punda—Gobièrnu di Hulanda/Reino a disidí pa kòrta di e kontinuidat di Sosten Finansiero pa Hulanda. Esaki ta lokual a bini dilanti ayera den medionan di komunikashon. Kòrsou, tambe lo ta riba un liña fini, dependiendo si Hulanda i Kòrsou sali for di e diskushon riba COHO. 18 di yüni próksimo, Hunta di Minister di Reino ta tuma un desishon.

E situashon di likides pa Kòrsou ta hopi delikado. E Kuenta Regulatario di Gobièrnu di Kòrsou durante Promé Kuartal di 2021 ta sera ku un défisit di 61 mion florin. Esaki tabata vigente te ku final di mart 2021 i por spera un deterioro mas grandi na final di Mei, lantando espektativa pa mas finansiamentu eksterno. Na e momentonan aki, aktual kabinete demishonario mediante minister Kenneth Gijsbertha ta hasiendo e último trámitenan pa entrega un petishon pa di finansiamentu di Hulanda bálido durante e di tres kuartal 2021. Konforme e resultado di promé kuartal 2021, e Kuenta Regulatorio di Gobièrnu no por karga ku su propio finansiamentu i ta dependé ainda di lokual a sobra na sosten di likides fo’i Den Haag na 2020. Pero debí na Covid, e kuentanan di likides na bankonan lokal riba nòmber di gobièrnu ta bahando miéntras tin ménos entrada na impuesto.

Un otro aspekto ta bira kon leu e likides di gobièrnu ta sigui mantené si no manda un karta di petishon pa finansiamentu pa di tres kuartal 2021. 18 di yüni próksimo tin un reunion den Hunta di Minister di Reino i si Kòrsou no tin un petishon entrega, lo no tin sèn for di Hulanda pa yuda kubri gastunan di Yüli- Ougùstùs- Sèptèmber. E desishon pa finansiamentu ta mará ademas na e kondishonnan ku Hulanda a imponé. Entre nan bahada di 25% fo’i salarionan di parlamentarionan di 12.5 for di salario di direktornan. Tin tendensha di un trènt negativo pa lokual ta trata e posishon di likides públiko. E trènt aki ta indikativo si mira na promé lugá e saldo di likides di gobièrnu na bankonan lokal i desaroyo di e Kuenta Regulatorio durante promé kuartal di 2021. Konsekuentemente gobièrnu di Kòrsou lo bai tin su propio doló di kabes ku maneho di likides i lo no tin sufisiente sèn pa invertí den areglonan pa rekuperá komersio en partikular. Na e momentonan aki, komersio mester realisá ku no por hasi fiansa sin aprobashon di Cft/Hulanda. Ademas, ningun otro fiansa riba merkado di kapital lo no ta 0% igual na lokual te ainda pakete di fiansa for di Hulanda a ofresé.

