Korte ta ninga petishon pa detenido bai operá wowo na Colombia

Entrada hudisial ku a tuma lugá na kas di e akusado.

Nieuwe Haven— Ayera Korte a dikta sentensia despues ku e detenido Louisyn Yeung kompana pa su abogado a hasi un petishon pa e por bai Colombia pa asina por a hana tratamentu pa su wowo kual kada dia ta bayendo mas atras.

Ayera Korte a duna detenido Louisyn M.Q. Yeungun kontesta riba e petishon ku su abogado kual ta abogado mr. Peppie Sulvaran a trese dilanti par di dia promé. E petishon di e abogado tabata pa por a laga su kliente bai Colombia pa por a hasi un tratamentu médiko pa su wowo, pero esaki a keda anulá.

E akusado Louisyn ta wòrdu akusá di ta involukrá den un lote di 176 kilo kokaina i 1 arma kandela konfiská 10 di ougùstùs 2019. Tambe ta sospech’é di basta arma i 182 kilo kokaina, ku lo a keda konfiská 16 di sèptèmber di aña 2016. 30 di yüni di aña di aña 2019 lo a konfiská 23 kilo di mariwana i esaki tambe kier pèrsigui Louisyn pe. Durante e tratamentu di e kaso dia 8 di Febrüari último abogado mr. Peppie a duna di konosí ku su kliente su bista dia pa dia ta bayendo hopi atras i ku pa e motibu aki e ke pa sea skòrs e òf dun’é e oportunidat pa por bai operá su bista na Colombia. E abogado a splika tambe ku den SDKK e prezu nan ku tin mester kuido médiko no ta hañando esaki manera debe ser i ku e por kue un ehèmpel riba su kliente mes. Segun ku su kliente a bisé e zùster nan ku tin den SDKK no tin e tempu pa kontrolá niun detenido ku tin mester asistensia médiko i ku dòkter nan den SDKK ta skars.

E akusado ya den pasado a haña problema nan grave ku su wowo unda ku un di su wowo nan debí ku no a hasi tratamentu kuné a bin haña bludu den e wowo. Abogado Peppie a splika ku for di na momentu ku a detené e akusado L.Yeung tabata konosí na OM ku e akusado tin problema tantu ku su wowo i tambe e kliente ta diabétiko i ku mester a pone èkstra atenshon na esaki pero ta mané ku OM no tin kunes pa ku esaki. Debí ku e wowo nan ta den mal estado e akusado no por move sin su yu òf ruman ku tambe ta den e instituto, debí ku e no ta mira bon. Pa loke ta trata karchi di kantina tampoko e no por yena paso e ta diabétiko i riba dje tambe tin problema ku su wowo.

Fiskal Janssen no tabata di akuerdo ku e solisitashon ku abogado Peppie a trese di por a laga e kliente bai Colombia pa por a operá e wowo. Segun Fiskal Janssen e petishon pa skòrs e akusado por wòrdu operá solamente na momentu ku e wowo di e akusado wòrdu klara, debí ku a bisa ku awoki e wowo lenks ta na 20%. Tambe e la duna di konosé ku e sa ku e sa ku un pashènt diabétiko ta algu di hopi importansia i ku mester pone mas atenshon na dje debí na kuminda nan ku mester dun’é i tambe mester kuid’é bon i ku esaki por tin impakto nan kruel riba un hende. Pero niun di esaki nan no ta kita pa trata nan aki nan mes na Kòrsou. E la duna di konosé ku e la tene kuenta ku e situashon di ku e akusado ta diabétiko i tambe esaki ku e tin e problema ku su wowo. E la splika ku na su opinion Colombia ta un pais di fuga i ku si e akusado no por haña e tratamentu médiko aki nan na Kòrsou e mihó opshon ta e ora ei pa mand’é Hulanda.

Ayera korte a tuma un desishon pa loke ta trata e kaso aki. Korte a anulá e petishon di skòrs e akusado pa asina e por bai Colombia pa bai operá su wowo. Segun Wes e tratamentu nan ku e akusado tin ku hasi por keda hasi aki nan ta Kòrsou mes i ku no tin un motibu asina importante di por lag’é bai Colombia.