McDonald’s Kòrsou ta prepará pa e kampaña “Great Day”

Saliña– McDonald’s Kòrsou ta klá pa e edishon di e kampaña “Great Day” 2020. Riba djasabra, 21 di novèmber tur fondo rekoudá dor di benta di e famoso Big Mac lo wòrdu duná na Funditut i Ronald McDonald House Charities Curaçao.

E evento aki ta reforsá́ e kompromiso di McDonald’s pa logra un impakto positivo den e komunidat lokal, dor di sostené́ inisiativanan ku ta duna mihó oportunidat na hóbennan pa ku nan futuro i yuda famianan keda huntu na momentu ku mas mester. E “Great Day” lo ta un dia kaminda tur nos restorantnan di McDonald’s Kòrsou lo risibí bishita di nos embahadora Germone De Lima. Un periodista i presentadó́ ku semper a sa di tei pa sostené i sali pa nos komunidat. “Germone a disidí di forma parti di Great Day paso e ta haña ta importante, komo un persona ku ta traha den media, ku e pueblo ta duna asina tantu apresio i amor, pa e tambe duna un man den desaroyo di e pais aki. E ta un persona ku tin muchanan, personanan di ménos rekurso, i personanan ku tin mas mester di ayudo, hopi na kurason.

“Si tin kualke fundashon ku ta aportá na desaroyo di nos pueblo, mi ta semper kla pa yuda. Paso durante di hopi aña den mi trabou i den mi bida hopi porta a habri p’ami, mi a haña hopi oportunidat anto ami ke duna bek pa otronan tambe por haña oportunidat pa biba atrobe felis i ku un bon bienestar”. Germone De Lima, nan embahadora a ekspresá.

Germone De Lima

Tokante Fundidut

E meta di Funditut ta pa duna hóbennan haña un chèns di bira trahadó nan kualifiká i duna nan derecho pa partisipá den nos sosiedat. Pa por logra esaki, Funditut ta ofresé aktividatnan di aprendisahe personalisá i práktikanan orientá individualmente na 15 hóben, asina nan por desaroyá nan talento i kompetensianan. Na final di e trayektoria nan lo atkerı́ e hèrmènt nesesario ku ta kondusı́ na oportunidat di empleo sostenibel.

Tokante Ronald McDonald House of Charities (RMHC)

Ronald McDonald House of Charities (RMHC) ta un organisashon independiente ku no ta drai riba ganashi i ku ta sirbi muchanan i nan famianan na Kòrsou for di aprel di aña 2012 atraves di Ronald McDonald Family Room. Esaki ta un di e tres programanan prinsipal ku RMHC ta ofresé. Orguyosamente e organisashon aki a sirbi mas ku 9500 famia te ku awor. McDonald’s, RMHC Kòrsou, Funditut i Germone De Lima ta invitá henter e pueblo di Kòrsou pa ban selebrá ‘Great Day’ dia 21 di novèmber bishitando drive thru di un di e restorantnan di McDonald’s i disfrutá di un Big Mac pa solamente Naf7.90 miéntras ta traha huntu pa alkansá e meta final.

Adishonalmente, Funditut i RMHC Curaçao tin voucher di Big Mac na benta di kual tur fondo rekoudá lo bai wòrdu duná na e fundashonnan aki. Por Kambia e vouchernan for di dia 21 di novèmber, 2020 te ku dia 30 di novèmber, 2020. Tur persona ku ta interesá di kumpra voucher por tuma kontakto ku Funditut na 525-9102 ò f RMHC Curaçao na 510-2999. Ban yuda e bon kousa aki i kumpra bo Big Mac pa únikamente Naf 7.90!