Personanan infektá ku Covid-19 no por tuma bakuna

WILLEMSTAD- Personanan infektá ku Covid-19 òf posiblemente eksponé na e vírùs no por tuma e bakuna te ora ku nan rekuperá òf sali for di e periodo di karentena. Motibu pa esaki ta ku e vírùs di Covid-19 tin un periodo medio di inkubashon di 4 pa 5 dia i e bakuna no por duna sufisiente protekshon efektivo den un periodo kòrtiku asina.

E argumento pa no bakuná esnan infektá ku Covid-19 ta debí na ekspertonan ku no ta tuma riesgo di infektá ningun hende salú na e sitio di bakunashon sin tin mester. Durante e Konferensia di Prensa ayera, Dr. Jerry Semper miembro di asosiashon di dòkternan di kas a duna di konosé ku síntomanan di Covid-19 i efektonan sekundario di e bakuna ta hopi similar. Debí ku médikonan no por distinguí entre e vírùs òf efekto di bakuna, médikonan di CMC por sigurá mihó asistensia si tene personanan afektá i esnan ku a keda bakuná separá pa monitor.

Personanan infektá ku e vírùs di Covid-19 ta obligá pa keda den isolashon i praktiká reglanan di higiena pa salubridat di esnan ku no infektá. Ekspertonan lokal i internashonal ta di opinion ku un sita pa bakuná no ta un motibu bálido pa kibra ku reglanan di isolashon. Dátonan di investigashon sientífiko ta indiká ku e bakunanan aktualmente outorisá por wòrdu duná sin ningun problema na personanan ku den pasado a keda infektá ku Covid-19. Tambe dòkter Semper a duná di konosé ku esnan ku a keda infektá den e último 6 lunanan, lo risibí solamente 1 dósis di e bakuna. Debí ku nan sistema imunológiko ya a kuminsá forma antikuerpo kontra di Covid-19 nan no mester di tuma e di dos shòt.

No tin sufisiente dato riba e efektonan di bakuna riba personanan ku ta infektá ku e vírùs. E pensamentu ta si, ku bakunashon miéntras infektá ku Covid-19 probablemente lo no stimulá un respuesta imunológiko kontra e infekshon aktual.

Bakunashon di esnan ku aktualmente ta infektá ku e vírùs di Covid-19 mester wòrdu posponé te ora e persona rekuperá por kompletu i por sali for di isolashon. Durante e Konferensia di Prensa, Dr. Jerry Semper a duna di konosé ku 4 siman despues di un PCR test positivo por traha un sita nobo pa bakuná si no tin ningun síntoma. Esnan ku despues di 4 siman ainda tin síntoma mester warda te ora tin 3 dia konsekutivo sin síntoma promé ku traha sita pa bakuna. Esaki ta konta pa esnan infektá ku Covid-19 promé ku a risibi e promé dósis di bakuna i tambe pa esnan infektá ku e vírùs entre e promé i di dos dósis di bakuna. Personanan ku tabata den kontakto ku un hende infektá pa Covid-19 mester tene un periodo di karentena di 14 dia, dor ku nan ta kontagiá of posiblemente kontagiá. Na momentu ku e periodo di karentena pasa i e persona no a keda infektá pa e vírùs, e por registrá (di nobo) pa tumá e bakuna.

Por último e bakuna no ta funshoná komo un método di prevenshon despues ku un persona keda eksponé na e vírùs. Motibu pa esaki ta ku e vírùs di Covid-19 tin un periodo medio di inkubashon di 4 pa 5 dia. E bakuna no por duna sufisiente protekshon efektivo den un periodo kòrtiku asina.