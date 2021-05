Piskadónan Yu di Kòrsou mas ku 1 aña será na Venezuela

E grupo ku for di mart 2020 ta sera sin haña un huisio.

Willemstad— Un grupo di piskadó di kual mayoria ta Yu di Kòrsou ku a bai pa buska piská for di dia 30 di mart 2020 te ku awe ketu bai ta sera aya na Venezuela.

For di un grabashon ku un di e piskadónan a manda por a komprondé ku tabata dia 30 di mart 2020, nan a sali for di Kòrsou despues di a paga nan salida aki nan pa asina por a bai Isla Aves pa por a kumpra piska. Segun e piskadónan nan a yega Aves i tambe einan nan a paga e hefe di Duana e sèn ku mester paga ora ku yega pa buska piska. Segun e piskadó e no sa ku ta di un forma legal i òf ilegal e hefe di Duana a tuma e sèn. Na momento ku nan tabata stashoná na e Isla Aves nan a wòrdu aserka pa algun polis ku no ta esnan marítimo. Mesora nan a keda arestá i a maltratá nan. For di nan a logra di kita mas di 17 mil dòler ku nan tabatin den nan poder pa kumpra piska. Despues a transportá nan pa Venezuela.

Di e forma aki e piskadónan ta sera den un sel di 3 pa 2 meter.

Ora a yega Venezuela na un warda di Polis a presentá nan dilanti dos Fiskal. For di einan e Fiskal mes a kuminsá pidi e piskadónan sèn pa nan por wòrdu liberá. E piskadónan a wòrdu sera den sel di bui riba flur sin haña awa i kuminda. Segun e piskadónan tabata otro hende ku tabata bin trese kuminda pa nan ser kerí ku ta sera tabata duna nan tambe kuminda. Siendo sera ketu bai tabata keda pidi sèn pa nan wòrdu laga liber. E piskadó a sigui bisa ku e no ta na altura si nan famianan aki na Kòrsou a logra di kolekta sèn pa asina por a duna e outoridatnan nan Venezuela. Despues ku e outoridatnan na Venezuela a bin tuma nota ku nan no ta logra di haña sèn a hiba e piskadónan na un otro warda di Polis. Na e warda di Polis a kuminsá ekstorna nan. Tabata tantu e fiskal i tambe e wes a kuminsá pidi sèn.

Ketu bai bringando pa ser laga liber a kambia no ménos ku kuater abogado ya ku tur tabata tuma sèn pa despues baha bai sin a mira nan nunka mas. Un abogado a tuma 8mil dòler baha bai sin nunka mas a mir’é. Asta un yu di Kòrsou hende muhé a bishita e piskadónan den sel indikando ku ta abogado e ta pa despues kuminsá chantagiá ku e piskadónan mester tin 200 mil dòler ya ku ta trafikante nan ta. E embahada Hulandes a logra di regla un abogado ku ta karga e fam Colina pa asina bringa nan inosensia. Segun e piskadónan nan tin e impreshon ku e abogado aki si tabata kumpli ku su trabou pero e opstákulo ta ku debí na e pandemia e korte pa trata de kaso ta sera. asina ketu bai e dianan a keda pasa bai. Segun e piskadónan awor aki nan ta sera den un sel ku tin e grandura di 3 meter pa 2 meter. Esaki ta pone ku nan ta basta primi drumi riba otro mirando ku ta sinku piskadó nan ta sera huntu. Na Venezuela e sel no ta wòrdu sera, ya ku e porta kual ta manera un hèkwèrk ta keda habri. E warda di Polis ta manera un kas di kual nan a hasi e kambernan un sel i ta eiden nan ta sera.

Na vários okashoná e prezunan a lanta kontra di e polisnan. E prezunan den nan rebeldia ta manda e polisnan ku piedra miéntras e polisnan si ta los bala riba nan bek. Tabatin dia huls, kartucha i asta bala ta bin kai den nan sel ora ku tin tiramentu den e prizon. Ta asina ku durante e rebeldia e polisnan ta tira e gasnan lakrimógeno sin tene kuenta ku niun hende. Un di e piskadónan esta esun di mas hóben ku ta di 19 aña ta bira malu ora e inhalá e gas. No ta haña chèns di bai dòkter ni pa rekreá. Mester paga pa siman pa asina por sali for di sel pa rekreá esta kue aire. Ta diariamente koriente ta bai i tin ku bebe awa for di tanki kual ta pone ku nos ta haña diarea. miéntras ketu bai tantu e Fiskal i tambe wes ta keda pidi sèn pa por trata nan kaso i porta pone nan den libertat. E piskadónan a sigui splika ku nan bida ta kore peliger den e prizon i kier mas lihé pa sali pa asina por bin bek Kòrsou.

Ketu bai nan ta sperando un fecha pa bai Korte pero esaki ta sigui ta sera. Segun e piskadó a bisa ku nan a bai buska piska sin sèn pero esei no ta kuadra ku realidat ya ku nan tabatin 17 mil i piku dòler den nan poder ku e polisnan a kita i keda kuné. Na final e piskadó a splika ku nan no tin masha kontakto ku e abogado di nan i ketu bai ta karga e speransa di por haña yudansa for di Kòrsou pa asina nan por rekobrá libertat. Na final e piskadó a splika ku ta trata di dos boto ku a wòrdu sekuestrá kual ta karga e nòmber di Elsa i laika. E kapitan di e boto Elsa ku tambe ta sera a splika ku e ta pasando malu i asta ta sufri di un malesa pero no ta haña yudansa. Ya a hasi 1 aña ku e grupo di piskadó aki ta sera sin nan kaso a wòrdu trata. Na final e piskadónan a bisa ku no laga te na momento ku nan wòrdu asesiná na Venezuela i ta e ora ei ta bai hasi e trámitenan pa manda buska nan.