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E korant di pueblo
Presidente di parlamento a firma e prosès verbal’ di enkuentro
January 15, 2021 • 1 minüt pa lesa
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#Ana Maria Pauletta
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#Trias Politika
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Djaluna ta sera aña parlamentario pa habri esun nobo djamars
September 5, 2020
Polítika
#Ana Maria Pauletta
|
#Aña parlamentario
This category can only be viewed by members. To view this category, sign up by purchasing
Abono – Dia, 1, 1, True
,
Abono – Luna, 24, 1, True
or
Abono – Siman, 6, 1, True
.
Jeser El Ayoubi lo haltu riba lista di Democraat
January 15, 2021
Polítika
#Democraat
|
#Jeser El Ayoubi
Si Alcala Walle no firma pa no drenta parlamento mester warda pa sigui ku e proseso
January 15, 2021
Polítika
#Alcala Walle
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#Eugene Cleopa
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#firma
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