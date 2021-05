Sektor Komersial no por dependé riba gobièrnu pa rekuperá

Kapasidat di Likides Gobièrnu te ku final Mart 2021

Punda—Sektor komersial di Kòrsou no por dependé riba gobièrnu di Kòrsou pa un rekuperashon. Ni na nivel makro ekonómiko ni tampoko na nivel mikro ekonómiko. Esaki ta lokual por konkluí for di sifranan ofishal di Finansa Públiko durante promé kuartal di 2021.

Tin tendensha di un trènt negativo pa lokual ta trata e posishon di likides públiko. E trènt aki ta indikativo si mira na promé lugá e saldo di likides di gobièrnu na bankonan lokal i desaroyo di e Kuenta Regulatorio durante promé kuartal di 2021. Konsekuentemente gobièrnu di Kòrsou lo bai tin su propio doló di kabes ku maneho di likides i lo no tin sufisiente sèn pa invertí den areglonan pa rekuperá komersio en partikular. Na e momentonan aki, komersio mester realisá ku gobièrnu no por hasi fiansa sin aprobashon di Cft/Hulanda. Ademas, ningun otro fiansa riba merkado di kapital lo no ta 0% igual na lokual te ainda pakete di fiansa for di Hulanda a ofresé.

Posishon Kèsh Gobièrnu na Bankonan

Un otro aspekto ta bira kon leu e likides di gobièrnu ta sigui mantené si no manda un karta di petishon pa finansiamentu pa di tres kuartal 2021. 18 di yüni próksimo tin un reunion den Hunta di Minister di Reino i si Kòrsou no tin un petishon entrega, lo no tin sèn for di Hulanda pa yuda kubri gastunan di Yüli- Ougùstùs- Sèptèmber. E desishon pa finansiamentu ta mará ademas na e kondishonnan ku Hulanda a imponé. Entre nan bahada di 25% fo’i salarionan di parlamentarionan di 12.5 for di salario di direktornan.

E guera finansiero lo ta unu den sektor públiko i sektor komersial pa restu di 2021 lo no saka niun benefisio afó. Esaki ta nifiká ku sektor komersial ta dependé di nan propio inisiativa i programa di stimulashon pa kombiná na yena na un plan kolektivo. Segun IMF, ekonomia di Kòrsou lo rekuperá te na 2024, pero esaki tabata un kalkulo sin e último lockdown kual probablemente tei alargá e rekuperashon. Un otro desaroyo negativo ta e posishon pasivo ku e organisashon komersial VBC a asumí. 12 luna despues di e lockdown impaktando kasi 1.1 bion florin na produkshon nashonal i 300 mion florin ménos ta entrada di impuestonan públiko, VBC no a tuma niun inisiativa. A keda sektor komersial nada otro sino di yega na un plan stratégiko unda kada kompania na Kòrsou lo partisipá pa huntu mantené nivel di “hasi negoshi”.