Sr. Imro Zwerwer: Mester bai traha mas duru riba e parti di seguridat na skolnan

Imro Zwerwer Bosero di Kuerpo Polisial.

Willemstad- Vigilante a kombersá ku bosero di Kuerpo Polisial Sr. Imro Zwerwer kende ta splika e situashon ku tabatin pafó di un skol na Buena Vista.

Sr. Zwerwer a splika ku tabata trata di un problema entre dos grupo ku a yega despues di un problema entre dos alumno unda pafó di skol a surgi un bringamentu unda ta tin uso di arma i tambe arma di kandela, debí ku ta tin hende ku a tira den laira. Tambe bo ta tin dos persona ku a resultá seriamente herida i ku te na e momentunan aki ta interná den hospital i un di nan ta den kuido intensivo. Un situashon ku bèrdat por bisa a sali for di man i ku último tempu ta haña sea kasonan di menasa na skolnan òf kasonan di agreshon verbal i tambe físiko kaminda studiantenan òf studiantenan kombiná ku hende di pafó tin di haber ku otro. Mirando e situashon tin ku bai traha hopi mas duru pa ku e parti di seguridat den skolnan. E la splika tambe ku na 2019 Kuerpo Polisial a sera un akuerdo ku direktivanan di skol i gobièrnu unda Kuerpo Polisial tabata un di e partnernan pa yuda den e parti di garantisá seguridat rondó di skolnan. Esei Kuerpo Polisial a bin ta hasi tambe i por bisa ku hopi di e buurtregiseurnan tin kontaktonan estrecho ku e diferente kabesnan di skolnan ku ta kai bou di nan área di atenshon. Konstantemente nan ta atendé e situashonnan aki i otronan ku no ta sali den publisidat paso na momentu ku tin un menasa òf un situashon ku ta bai Sali for di man, ya kaba e ta wòrdu atendé i polis ta intervení den e kasonan aki pa nòmber di e skol tambe no wòrdu publiká. Por bisa si ku e situashon a Sali for di man i por mira e refleho di nos komunidat. Kuerpo polisial tin e “jeugdagentennan” ku konstantemente ta bishita skolnan abase di un plan ku ta keda traha ta kuminsá na e skolnan ku ta un poko mas problemátiko.

Naturalmente ta un kantidat limitá di hende tin i bo no ta logra akapará tur e skolnan pa bo bishita den un aña eskolar. Sr. Zwerwer a bisa ku nan tin algun proyekto na kaminda huntu ku Minsterio di Hustisia, Ministerio Públiko i otro partnersnan manera AJJC i sigur instanshanan ku ta traha ku hóbennan kaminda ta bai reinforsa henter e aktividat aki kaminda lo pone skoudernan huntu pa di un manera mas struktura i agresivo pa atendé e problemátika di seguridat rondó di skol. Pa loke ta trata kontròlnan den kura di skol lo bai hasi esaki tambe unda tin henter un kampaña ku ta bai wòrdu organisá rondó di dje. Ta bon pa menshoná si ku e promé responsabel pa ku seguridat den skolnan ta e kabes di skol mes i su personal i tambe e direktiva pa kua e ta kai bou di dje, pero sigur tin situashonnan ku tin sospecho i indikashon fuerte ku tin un òf mas hóben ku arma òf arma di kandela òf otro ophetonan skerpi ku nan tin ku nan òf den nan posishon òf den tas semper por tuma kontakto ku Kuerpo Polisial. Na e momentu ei den konsulta ku e skol i tambe e direktiva di e skol por hasi e kontròlnan nesesario i e kontròlnan preventivo pa asina por wak si por detektá algu ilegal pa asina por konfiská esaki i evitá ku kisas esaki ta bira un arma ku por wòrdu usa unda hende ta sali herida. Ta patruyando den áreanan di skol kaba, nunka no a stòp di hasi esaki pero awor aki kisas mester bai hasi esaki ku mas frekuensha. No ta algu ku a stòp di sosodé i ta bon pa menshoná ku no ta kore solamente ora ku skol terminá, pero sa kore tambe durante orarionan di skol. Último lunanan a hasié ménos paso bo ta tin e situashon ku mayoria skol tabata sera i lès tabata keda duna di forma online. Awor ku físikamente e hóbennan ta bek na skol lo bai bolbe hasi esaki. No ta hasié solamente pa e parti di agreshon, menasa ta kore rònt di skolnan, pero bo tin otro aktividatnan tambe ku ta sosodé rònt di skolnan manera benta di droga dor di hendenan mas grandi ku ta yega na e sitio i ta ofresé e muchanan droga pa kumpra. Tambe bo tin hende hòmbernan di edat grandi ku tambe ta bini bin buska muchanan yòn pa bai kuné bou di ora di skol. Aparte di esaki tin diferente otro aktividatnan tambe ku ta tuma lugá ku ta rekerí presensia di polis no solamente ora skol kaba, pero hinter e orario ku e skol ta tumando lugá.