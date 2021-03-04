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E korant di pueblo
Tipo armá ta atraká trahadó di trùk di karga
March 4, 2021 • 1 minüt pa lesa
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#Atrako
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#truk karga
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Hòmber detené pa atrako kometé den hoyeria den Punda
March 3, 2021
Polisial
#Atrako
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#hoyeria
Detenshon kaso di atrako riba establesimentu
March 2, 2021
Polisial
#Atrako
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#Punda
Mas i mas turistanan ta birando víktima di atrako
March 2, 2021
Polisial
#Atrako
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