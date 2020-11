Korte ta obligá doño trabou pa sigui paga salario durante Covid

Universidat di San Martinus.

Punda—International Health Care Holding BV ta un kompania ku ta manehá Universidat Médiko San Martinus. Momento, gobièrnu a anunsiá lockdown e universidat a kometé e fayo di manda tur studiante bek nan kas i sigui kursonan online. Korte a duda si e desishon aki tabata a mala fe òf si en bèrdat mester a sera e universidat. Un empleado, kende a wòrdu retirá a gana e International Health Care den korte.

Na mart último, despues ku gobièrnu a anunsiá e lockdown di 6 siman pa motibunan di Corona vírus, Universidat Médiko di San Martines a manda bisa tur studiante pa bai nan kas bek, esta nan pais. Un kantidat di studiante a protesta kontra di e desishon i manda karta bek pa splika International Health Care ku ta manehá e universidat, ku nan ke keda Kòrsou sigui studia. E universidat a splika e studiantenan ku nan ta kore riesgo i ta mihó bai nan pais i sigui e kursonan online. Ta trata di kasi 70 studiante, for di kual solamente 7 a keda sin paga nan finansiamentu di skol. Tur mester a bai i San Martinus a sigui ópera online, algu ku korte a duda si e desishon tabata pa malesa finansiero dje skol òf pa motibunan di Covid. Esaki ta un punto hopi importante den e veredikto.

E operador diario, “concierge” ku ta kuida e skol i manehá mantenshon, pa finalnan di aprel no a risibi su salario. E empleado a manda un karta pa súplika su salario i demanda ku esaki ta riba su kuenta promé ku 6 mei 2020. International Health Care a manda bisa e empleado ku debí na Covid nan no por paga su salario i ku San Martinus no a bin na remarke pa NOW. Despues di diferente karta, e empleado a laga pone beslag riba un kuenta di 200 mil florin ku e universidat/International Health Care tabatin na banko. Ora esaki a sosodé, e kompania a opta pa paga 50% dje salario di aprel. E kaso lógikamente a yega korte.

Riba 9 di yuli último e la wòrdu trata den korte sivil na Kòrsou, unda mr. Molly Steward a defendé e empleado i Bijkerk a defendé e universidat. Despues di a skucha e partidonan, korte ta konkluí ku San Martinus i International Health Care no tabata por a kombensé ku impaktonan di Covid a kousa e konflikto. E universidat riba su mes desishon a opta pa manda tur studiante kas i kore riesgo, esaki apesar ku kasi tur a paga nan finansiamentu di kolegio kaba. Korte ta sinti ku International Health Care tabatin problema promé ku e Viro di Corona a yega Kòrsou.

Konforme kódigo di prosedimentu sivil, un empleado no por sufri sin mas di no risibi su salario, sea ku ta pa motibunan for di alkanse di tantu e empleado komo e dunadó di trabou. International Health Care mester sigui paga salario pasobra e periodo di lockdown tabata kòrtiku i solamente 6 siman, lokual segun korte tabata prematuro pa manda tur studiante kas. Korte ta haña ku e promé simannan di lockdown mester ta na enkargo di riesgo di e dunadó di trabou i no empleado. Mas aleu, por nota fo’i sifra di e kompania ku ta for di yanüari e universidat tabata den problema, pues segun korte no ta e viro so a kousa problema. Korte a ordená e kompania pa paga e salario di empleado durante su periodo di kontrakt ku ta novèmber 2021.