Rhuggenaath: ful spit pa dal bai ku e invershon di 60 mion den modernisashon di skolnan

Athunto diskurso nashonal Eugene Rhuggenaath:

Na komienso di 2020 ora m’a deseá boso un felís aña, mi yamada na nos kada unu tabata pa nos fiha riba e kaminda nos dilanti, reflehá riba ki soño nos lo ke realisá pa nos mes i pa nos pais den e próksimo dies (10) añanan.

Ni ami ni boso no por a imaginá ku algun luna despues lo bo pasa mira hende na Kòrsou pará na un parada di bùs ku tapa boka bistí. Ku algun luna despues nos lo bai tin un lockdown, un toke de keda i un plachi di dia aki na Kòrsou. No nos só, pero ku kasi mundu kompletu lo ta den un situashon igual. Aeropuertonan blo bashí, hotelnan será. Artistanan internashonal, deportistanan profeshonal i abo na Kòrsou; tur hende será den kas, a kousa di e pandemia Covid-19.

Kòrsou, danki na Dios, a sa di manehá pa no mester enfrentá sierto situashonnan, manera hospital kompletamente ariba abou, médikonan ku mester skohe ken su bida nan ta skapa i ken nò, i funerarianan ku man yen. Asina mes, lastimamente tin hende aki na Kòrsou ku a bai laga nos. Mi palabranan di sosten i forsa na tur famia.

2020 ta keda marká pa desishon tras di desishon ku nos mester a tuma pa kombatí e enemigu di covid19. Desishonnan nesesario ku un solo afán; pa skapa bida di hende, kontené e vírùs pa no paralisá nos pais i purba di haña un balanse pa di otro banda bida por sigui mas ku ta posibel.

Kerémi ku tuma e desishonnan aki no tabata fasil. Di kurason nos ta biba ku tur hende ku di un of otro forma a pèrdè trabou òf ta biba ku angustia i strès dor di e situashon aktual.

Un di e retonan di mas grandi ta: ku bo no por tene tur hende kontentu, pasó tur hende ta sinti doló kaminda su sapatu ta primi. Ta fasil pa unu boga pa laga e frontera será, i ban drai ‘nos ku nos’ covid-free. Pero imaginabo si bo tin 30 outo di hür para den kurá, tin fiansa ta kore na banko plus seguro di e outonan, sin turista ta yega, keremi bo lo no boga pa esei. Òf si bo ta traha den un restorant i 80% di bo klientela ta turista òf bo ta shofur di taksi, lo bo ke pa frontera habri.

Banda di esei, nos kustumber i selebrashonnan den kompania di nos sernan kerí i famianan a hasi falta. Un pueblo riku na kalor i ambiente, ku no por a sosialisá, selebrá i baila i gosa manera nos a kustumbrá.

For di aki, mi kier ekspresá mi gratitut i elogio, pa e manera ku mayoria di nos komunidat a perseverá i lucha. Sigur e manera ku nos a kombibí i sostené otro i e tantísimo biahanan ku nos a bai e mia èkstra pa sostené nos próhimo. Mi a mira hopi kos bunita sosodé,

Tur e instansianan (asta na Hulanda), boluntarionan i gruponan di bario ku ta kordiná ya lunas kaba e paketenan di kuminda.

Nos enfermeronan, dòkternan i personal di kuido ku a traha ku alma i kurpa pa kuida esnan ku a keda afektá.

Koleganan den Gobièrnu ku a traha duru pa guia pueblo den e situashon akí.

Maestronan i skolnan ku a sigui pusha dilanti pa muchanan por sigui haña enseñansa den sirkumstansianan no ideal.

Kompanianan ku a inová, adaptá i invertí rápidamente pa trese produkto na kas, i bende online.



Hopi ta esnan ku den dianan di ‘lockdown’ a bai purba kosnan nobo den kushina i esei a bira nan forma di gana nan pan di kada dia. Mi a sigui un damita ku a bai purba traha ‘cinamonroll’, i dor ku nan a sali asina bon, esei a bira su negoshi ku te awe ela sigui traha nan i bende pa e por gana su entrada. Otro ku a kuminsa guia mucha i hòben, òf a krea produktonan nobo na kas manera te, li, krema, planta mata pa bende, èts.

Ban rekonosé awor mas ku nunka kiko SI nos por i e potensial ku nos tin den nos mes. For di dia unu (1) esei tabata mi motivashon, i sin duda mi ta sigui kere den esei: e potensial di nos hendenan. Hendenan ku ta kere fírme ku despues di yobida, solo ta sali.

E aña tras di lomba lo tin su impakto riba e aña benidero, pero lag’é fungi komo un aña di refleho, inspirashon i estímulo pa e aña nobo. Nos tin motibu pa ta optimista den 2021, paso nos lo dal algun paso fuerte dilanti bèk. Awor ta momentu pa nos kue oportunidatnan tene ku dos (2) man.

Nos a yega na un base di kolaborashon nobo ku Hulanda pa duna balor konkreto na nos relashon den Reino. Ya trabounan ta kana den ful spit pa dal bai ku e invershon di 60 mion den modernisashon di skolnan i pa mehorá kalidat di enseñansa. For di yanüari, empresarionan por konta ku mas sosten pa surpasá e krísis i krese nan negoshi, di forma ku por garantisá kuponan di trabou. I sosten sosial lo kontinuá.

Nos tin invershonistanan ku ta interesá den invertí den nos pais, den nos sentro di suidat, den modernisashon di nos infrastruktura hotelero i den konstrukshon di kas. Nos tin interesadonan den nos refineria, pero tambe den trayektonan di energia duradero i industrianan inovativo. Trabounan lo sigui pa aktivá agrikultura i kultivá nos propio kuminda, mientras nos ta dal bai ku reformanan pa benefisiá kuido médiko i nos klima di invershon.

Huntu nos tin e responsabilidat pa ban skibi un etapa nobo pa Kòrsou; kada unu di nos.

Den 2021, ban pusha aún mas duru pa rekonstruí Kòrsou.

No laga niun dia pasa ku solo baha, sin ku bo a duna bo granito pa hasi bo pais un mihó lugá pa biba.

Ban pa un Kòrsou kaminda mayornan ta mira e importansia di edukashon di nan yunan i ta un bon ehèmpel pa nan.

Ban traha pa konstruí un Kòrsou limpi, bunita i seif, kaminda e hende ta solushoná konflikto ku palabrashon i no agreshon. Un Kòrsou ku kada hende ta balorá nan trabou i ehers’é ku amor.

Korsou ta Ami, Abo, E i nos tur. Si nos kana huntu, leu lo ta serka, hopi lo ta tiki, difisil lo bira fasil.

Den 2021, ban sigui konstruí.

Dios bendishoná kada unu di boso.

Promé Minister di Kòrsou, Eugene Rhuggenaath.